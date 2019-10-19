Из-за беспорядков, вызванных повышением цен на метро, в Чили ввели режим чрезвычайного положения

Фото: EPA/UPG

Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу, 19 октября, объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками, вызванными повышением цен на проезд в метро. Об этом пишет агентство EFE.

"На улицы выведены подразделения армии и полиции, в то же время речи о введении комендантского часа пока не идет. Задержаны 180 человек", - говорится в сообщении.

В соответствии с чилийскими законами, максимальный срок действия режима чрезвычайного положения - 15 дней. Затем он может быть продлен на такое же время. На то, чтобы увеличить срок комендантского часа на большее число дней, потребуется согласие конгресса (парламента страны).

Несмотря на складывающуюся ситуацию, в правительстве Чили уже заявили, что планов пересмотра тарифов на проезд в метро нет.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США). На протяжении всей пятницы в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В разных частях города протестующие строили баррикады и дрались с полицейскими, которые использовали против них водометы и слезоточивый газ.

Фото: EPA/UPG

В ночь на субботу демонстранты подожгли дом энергетической компании ENEL и отделение Банка Чили в центре столицы, а также бросали "коктейли Молотова" на станциях метро.

По данным метрополитена, в общем были повреждены почти все 164 станции, были уничтожены турникеты и ворота. Ущерб оценили в 700 тысяч долларов. После работа метро, которое ежедневно перевозит около трех миллионов пассажиров, была прекращена.

Фото: EPA/UPG