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Министерство энергетики США отказалось предоставить документы в деле об импичменте Трампа

В ведомстве сослались на конфиденциальный характер запрашиваемой информации.

Министерство энергетики США отказалось предоставить документы в деле об импичменте Трампа
Рик Перри

Министр энергетики США Рик Перри не предоставит документы, которые требуют предоставить демократы в Палате представителей Конгресса США, ведущие расследование, которое может привести к импичменту президента Трампа. Об этом сообщает "Голос Америки".

10 октября Перри была направлена повестка, согласно которой он обязан предоставить информацию о роли, которую сыграл в усилиях Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

“Заместитель Перри – Мелисса Барнисон – направила письмо профильным комитетам Конгресса, в котором указала, что проводимое расследование не оформлено должным юридическим образом, и что большая часть запрашиваемой информации носит конфиденциальный характер”, - говорится в сообщении.

Ранее Перри заявил, что скандал, связанный с Украиной, не имеет отношения к его предстоящей отставке.

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