Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным по Сирии

После переговоров со США Турция согласилась приостановить вторжение в Сирию.

Реджеп Тайипа Эрдогана и Владимир Путин во время переговоров в Сочи, 03 мая 2017.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября заявил, что он обсудит размещение сирийских правительственных сил в "зоне безопасности" на севере Сирии с российским президентом Владимиром Путиным.

Срочные переговоры Путина с Эрдоганом о дальнейших шагах в регионе состоятся на следующей неделе в российском Сочи, передает Голос Америки.

Эрдоган предупредил, что Анкара "реализует свои собственные планы" в случае, если ему с Путиным не удастся о чем-либо договориться.

Власти Турции после переговоров с США 17 октября согласились приостановить военную операцию в Сирии на 5 суток с тем, чтобы курдские боевики вышли из "зоны безопасности".

Выступая на мероприятии в турецкой провинции Кайсери, Эрдоган также предупредил, что Турция "свернет голову" курдским боевикам на севере Сирии, если те не выйдут из "зоны безопасности" в течение 120 часов.

Ранее сообщалось, что Турция и курды обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Напомним, 9 октября в Сирии началась турецкая военная операция, в результате которой более 130 тысяч человек стали беженцами.