Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit

Депутаты поддержали поправку, которая блокирует голосование за Brexit , и активирует необходимость договариваться о новой отсрочке с ЕС. Голосование выиграла оппозиция 322 голосами против 306. А потому голосование о самом Brexit даже не рассматривали. LB.ua рассказывает о всех перипетиях сегодняшнего голосования британского парламента.

19 октября все внимание британских СМИ было приковано к “суперсубботе” – так медиа окрестили неожиданное субботнее заседание парламента Великобритании, где должна была решиться судьба Brexit и дальнейшая судьба правительства Бориса Джонсона.

Почему в вопросе Brexit случился прорыв

Эпопея Brexit тянется уже больше трех лет с политическими кризисами, перевыборами и масштабными протестами. Тем не менее, 17 октября Британия максимально приблизилась к завершению переговоров. Премьер Борис Джонсон объявил о новом соглашении с Евросоюзом и призвал парламент проголосовать за него.

Фото: EPA/UPG Британский премьер-министр Борис Джонсон выступает с речью в Палате общин, Лондон, 19 октября 2019.

Ранее Джонсон был сторонником “жесткого Brexit” – выхода из ЕС без договора вообще. Согласно предварительным планам, Британия должна покинуть ЕС до 1 ноября, и премьер сделал все, чтобы воплотить жто в жизнь. Однако парламент принял “закон Бэнна” – акт, который обязал Джонсона договориться с парламентом до 19 октября или же просить продления переходного периода у ЕС. Премьер выбрал первый вариант.

В последний момент перед голосованием представитель Шотланской национальной партии Оливер Летвин подал поправку, которая откладывает решение парламента до гармонизации всех законов с соглашением. А это автоматически запускает закон Бэнна и обязывает правительство отложить выход минимум до конца года.

В ответ на это Джонсон сказал, что внесет все необходимые правки и готов голосовать за выход на следующей неделе. Ближайшее заседание состоится уже в следующий вторник. Впрочем, оппозиция напомнила, что это будет нарушением закона и пригрозила Джонсону судом.

Фото: EPA/UPG Марш «Вместе за финальное слово» против Brexit в Лондоне, 19 октября 2019

Кто поддержал выход

Интрига исхода голосования сохранялась до последней минуты. Прежде всего потому, что месяцем ранее Джонсон потерял большинство в парламенте. Тогда группа из 21 членов Консервативной партии покинула коалицию поскольку не соглашалась на выход без соглашения.

Кроме того, младший партнер по коалиции, Демократическая юнионистская партия (представляет интересы Северной Ирландии) заявляла, что будет голосовать против соглашения и требовать отсрочки выхода из ЕС.

Премьер до последнего верил в реалистичность ратификации соглашения. Несмотря на критику лидера “Партии Brexit” Найджела Фараджа, большинство сторонников жесткого Brexit были готовы поддержать премьера. Кроме того, оппозиция также не очертила четкой линии. Например, часть лейбористов была готова голосовать за решение премьера, несмотря на позицию партии. Британское издание The Guardian отмечает, что Джонсон мог претендовать на 321 голос.

Фото: EPA/UPG Найджел Фарадж (в центре)

В результате до самого голосование дело не дошло, так как лейбористы и юнионисты и даже часть Тори поддержали поправку Летвина. Теперь главной интригой будет реакция Джонсона и ЕС. Британский премьер может во второй раз обойти волю парламента и проигнорировать закон Бэнна, выставив соглашение на голосование на следующей неделе.

Что написано в договоре

Нынешний договор является практически полной копией прежнего соглашения, которое неудачно хотела провести Тереза Мэй. Соглашение достаточно консервативно. В нем остается практически полный выход из единой таможенной зоны, отказ от свободной миграции, синхронизации сертификации многих видов товаров.

Главное нововведение соглашения Джонсона - в решении по “бэкстопу” – проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией (частью Британии). В свое время присоединение к Евросоюзу стало решением длительной вражды между Ирландией и Британией, убрав границы на ирландском острове. Brexit же грозил не только вернуть назад границу, но и снова возобновить напряженность в регионе (а возможно и вернуть в британскую реальность конфликты в Ольстере и постоянные теракты ИРА).

Новое соглашение предполагает создание “двойной таможни” в Северной Ирландии. Это означает таможня фактически переносится на границу Северной Ирландии и основной части Британии. Если товары из Британии остаются в Ирландии, то государство предоставляет возврат пошлины для торговцев. Если товар идет дальше в ЕС, то такого возврата не будет. Фактически это выводит Британию из единой торговой зоны, позволяя Северной Ирландии избежать таможенного контроля с Ирландской республикой.

Фото: EPA/UPG

На что может повлиять Brexit

Три основные группы риска Brexit остаются неизменными. Экономические риски включают в себя потерю статуса финансовой столицы мира из-за массового отъезда штаб-квартир транснациональных корпораций, непрогнозируемый эффект на валюту и экономику в целом. Проблема не столько в потенциальных потерях для британской экономики, сколько неопределенность в масштабах этого влияния.

Лейбористы говорят также о рисках уменьшения рабочих мест в связи с потерей части внешнего рынка. Тем не менее, прогнозы по рабочим местам варьируются от практически безболезненного перехода в оптимистическом сценарии, до потери 700 тысяч рабочих мест за несколько лет. Консерваторы парируют этот аргумент уменьшением трудовых мигрантов, что даст больше возможностей в поиске работы самим британцам.

Вместе с тем, остаются очень сильные политические риски. Во-первых, таможенные решения не устраняют политическую границу на ирландском острове. Это может стать катализатором беспорядков в Ольстере и даже поднять вопрос о выходе Северной Ирландии из Королевства. Еще более проблематично выглядит Шотландия, где впервые за три года количество сторонников выхода из Британии превышает тех, кто хочет остаться. Да и шотландские националисты уже успели заявить, что готовы к проведению второго референдума о независимости.

В любом случае Британия стремительно приближается к внеочередным выборам. И эти выборы будут проведены в условиях измененного политического ландшафта: поддержка двух главных партий не превышает 30%.

Все это увеличивает проблему социальных рисков, среди которых проблема с поставкой медикаментов (из-за отличных правил в стандартизации продукции) и логистических цепочек. Очереди на таможенной, регуляция трудовой миграции и новые стандарты – на эти вопросы ответа нет ни у Британии, ни у ЕС.

Фото: EPA/UPG Британка в цветах евросоюза во время акции против Brexit в Лондоне, 19 октября 2019.

Как воспринимают

Начиная с 17-го октября, британцы выходят на масштабные демонстрации в поддержку решения Джонсона. Пик этих маршей попал на 18 октября, когда в десятках британских городов люди требовали наконец завершить Brexit. Социологический опрос от YouGov говорит, что соглашение Джонсона поддерживает 41% граждан. И хотя это меньше половины, противников - всего 24%.

Причина высокого уровня неопределившихся может заключаться в “молчаливой поддержке” соглашения. Последние опросы говорят, что поддержка Brexit упала до 45%. Однако часть противников Brexit готова принять хоть какое-то решение проблемы. И британский премьер чувствует эти настроения. Во время дебатов он постоянно повторял: “Речь не только в Brexit, а в том чтобы наконец продолжить развивать нашу страну, покончив с делениями и постоянными спорами о выходе из ЕС”.

Что означает Brexit для Украины?

Итоги выхода Британии по новому соглашению для Украины сводятся к трем главным факторам. Во-первых, выход Британии из единого торгового пространства с ЕС дает королевству право на заключение своих двусторонних торговых соглашений. Такое соглашение может дать нашей стране не столько торговые преимущества, но и помочь в решении политических неурядиц, которые накопились между двумя странами. Речь идёт о наболевшей визовой либерализации.

Во-вторых, важным моментом является разблокирование договора об открытом небе, которые позволит не только удешевить воздушное соединение со странами ЕС, но и привлечь новые авиакомпании в Украину. Сейчас соглашения тормозится из-за споров Британии и Испании по поводу авиапространства Гибралтара, но с выходом Британии эта проблема решится.

Наконец, остается вопрос трудовой миграции. Несмотря на то, что доля украинцев среди трудовых мигрантов в Британии незначительна, решение Brexit может сильно повлиять на Украину. Более миллиона трудовых мигрантов в Британии из Польши. Усложнение трудовой миграции может вернуть поляков домой или же подтолкнуть их на немецкий или чешский трудовые рынки, которые популярны среди украинцев.

Что ждет самих британцев

Теперь британцы будут ждать реакции Евросоюза, а также пристально следить за действиями премьера. Последний дал понять, что исход голосование не означает новой отсрочки и к 1 ноября страна должна покинуть ЕС. Такое решение будет противоречить акту Бэнна, а значит Джонсону грозят суды.

Фото: EPA/UPG

В Еврокомиссии уже заявили, что новых уступок не будет. Сами того не желая, европейцы оказались на стороне брекситеров. Несмотря на то, что состав Еврокомиссии скоро поменяется, похоже на то, что такая позиция сохранится.

С другой стороны, сейчас популярность Джонсона среди уставшего британского населения значительно возрастёт. Это поможет ему выиграть досрочные выборы, если нынешний парламент на них согласится. Впрочем, это означает, что страна стоит перед лицом новых политических землетрясений.