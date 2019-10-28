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Британский парламент отклонил предложение Джонсона о выборах

Правительство намерено внести на голосование новое предложение о выборах по другой процедуре.

Британский парламент отклонил предложение Джонсона о выборах
Мэр Лондона Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Палата общин Британии отклонила предложение премьера Бориса Джонсона провести досрочные выборы.

За предложение премьер-министра провести выборы 12 декабря проголосовали 299, против - 70, передает ВВС.

По закону, если досрочные выборы объявляются без вотума недоверия правительству, за них должно проголосовать две трети списочного состава Палаты общин, то есть 434 депутата.

Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что правительство намерено немедленно внести на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства.

"Борис Джонсон надеется, что на досрочных выборах его Консервативная партия завоюет большинство и он таким образом сможет вывести политическую элиту и страну из патовой ситуации, в которой она оказалась из-за брексита", - говорится в сообщении.

Ранее Европейский союз согласился на просьбу Британии отложить ее выход из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года, в надежде на досрочные выборы. Премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря.

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