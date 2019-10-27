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​Партия Меркель скатилась на третье место на выборах в Тюрингии

Выиграли "Левые", второе место - у правой AfD.

​Партия Меркель скатилась на третье место на выборах в Тюрингии
Фото: EPA/UPG

Политическая партия "Левые" выиграла выборы в немецкой земле Тюрингия.

По данным экзит-полла ARD, за "Левых" проголосовали около 29,5% местных избирателей. Тюрингия до 1990 года входила в состав коммунистической Восточной Германии. Премьер-министр Тюрингии - представитель "Левых" Бодо Рамелов.

Второе место заняла пророссийская крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с 24%. Христианско-демократический союз Ангелы Меркель стал только третьим с 22,5%. По сравнению с 2014 годом AfD улучшила свой результат более чем в два раза, тогда как ХДС - ухудшил на 11 пунктов.

Также много потеряли социал-демократы, их результат ухудшился до 8,5%, что примерно на 4 пункта меньше чем в 2014 году.

Пятое место с 5,5% занимают "Зеленые". Свободная демократическая партия находится на грани прохождения в парламент Тюрингии, опросы показали, что за нее проголосовали ровно 5%.

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