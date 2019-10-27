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Комиссар ЕС призвал сократить выплаты Турции на содержание беженцев

Евросоюз взволновали заявления Эрдогана о переселении сирийских беженцев на родину.

Комиссар ЕС призвал сократить выплаты Турции на содержание беженцев
Фото: EPA/UPG

Комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает целесообразным сократить европейские выплаты Турции в соответствии с Соглашением о беженцах. Об этом он заявил изданию Welt.

"Я думаю, что ЕС при следующем транше Турции не должен осуществлять такие высокие выплаты, как раньше", - сказал политик.

Он напомнил, что с 2016, когда было заключено соглашение, до конца этого года ЕС перечислит Анкаре 6 млрд евро. 

"Если Европа хочет, чтобы Анкара продолжала предоставлять убежище беженцам, Брюссель должен будет в ближайшие годы перечислить еще несколько миллиардов. Но согласно планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, многие беженцы должны быть переселены в зону защиты в Сирии", - отметил Эттингер.

По его словам, многие школы, больницы и жилые помещения уже построены благодаря предыдущим траншам, поэтому сумма должна быть меньше.

Еврокомиссар также считает, что деньги можно перенаправить на поддержку таких стран, как Иордания и Ливан.

Политик сообщил, что в бюджете на 2020 год, а также в долгосрочном бюджете ЕС есть возможность для определенного маневра, но дебаты нужно начать не позднее конца года.

Издание напоминает, что соглашение между Турцией и ЕС, вызывающее много споров, было заключено весной 2016 года и имеет цель ограничить нелегальную иммиграцию преимущественно сирийских беженцев через Турцию в Европу.

Ранее правозащитная организация Amnesty International обвинила Турцию в принудительной депортации со своей территории беженцев из Сирии. 

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