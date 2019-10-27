Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
Федір Лапій: "Від охоплення вакцинацією напряму залежить, скільки буде важких випадків дифтерії та смертей від неї"
Федір Лапій: "Від охоплення вакцинацією напряму залежить, скільки буде важких випадків дифтерії та смертей від неї"
В сканере за сотню миллионов хранят трактор: Голик рассказал о проверке Буковинской таможни
В сканере за сотню миллионов хранят трактор: Голик рассказал о проверке Буковинской таможни
Минобороны планирует вернуть призыв на срочную службу с 18 лет
Минобороны планирует вернуть призыв на срочную службу с 18 лет
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
В штабе ООС заявили, что Зеленский в Золотом общался не с военными
В штабе ООС заявили, что Зеленский в Золотом общался не с военными
ГлавнаяМир

В Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте Трампа

Филипп Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, в том числе с Украиной.

В Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте Трампа
Филипп Рикер
Фото: https://balkaneu.com

И.о. помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филипп Рикер дал показания комитетам Палаты представителей США в рамках расследования возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом в субботу сообщает Reuters.

Рикер был назначен на должность 18 марта. Он контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, в том числе с Украиной.

По данным издания, в Конгрессе Рикер заявил, что ему ничего не было известно о причине задержки Трампом военной помощи Украине, потому что он передал вопросы отношений с Украиной в ведение бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, главы дипмиссии США в Киеве Уильяма Тейлора, посла США в ЕС Гордона Сондленда и заместителя помощника государственного секретаря Джорджа Кента.

Источники издания отмечают, что Рикер пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активнее защищал бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

54-летний Рикер – карьерный дипломат, ранее работавший в Украине. Он стал девятым свидетелем, который выступает с показаниями перед комитетами Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента.

Ранее глава дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе. По его словам, предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену.

По деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам России Фиону Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, а также представителей Белого дома и Госдепа Рассела Воута, Майкла Даффи и Ульриха Брехбули.

Напомним, в конце августа издание Politico сообщило, что президент Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также