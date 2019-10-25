В рамках импичмента Трампа допросят представителей Белого дома и Госдепа

Рассел Воут, Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль должны дать показания в начале ноября.

Демократы в Палате представителей в пятницу выписали еще три повестки в рамках расследования о возможном импичменте президента Дональда Трампа.

Повестки выписаны в отношении высокопоставленных сотрудников Административно-бюджетного управления Белого дома и Госдепартамента, передает Reuters.

Показания в рамках дела об импичменте должны дать и.о. директора Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, замдиректора Программ национальной безопасности Майкл Даффи и советник Госдепартамента Ульрих Брехбуль.

Даффи должен появиться для дачи показаний в трех комитетах, ведущих расследование, 5 ноября, Воут и Брехбуль - 6 ноября, говорится в заявлении законодателей.

Как сообщалось, республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по импичменту Трампа.

Ранее по деле об импичменте Трампа конгрессмены заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в Конгрессе заявил, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma.