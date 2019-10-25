США начали процесс депортации россиянки Бутиной на родину

В пятницу она выходит из тюрьмы и будет депортирована в Россию.

Россиянка Мария Бутина, признавшая себя виновной в попытке внедрения в политические круги Республиканской партии США, чтобы повлиять на политику в отношении России, в пятницу выходит из тюрьмы и будет депортирована на родину в сопровождении двух агентов Иммиграционно-таможенной службы (ICE).

Об этом рассказал изданию Washington Examiner ее адвокат Роберт Дрисколл.

Российское издание РИА Новости, ссылаясь на заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова сообщает, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября.

Ранее официальный представитель Бутиной подтвердил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы. В Иммиграционно-таможенной службе сообщили о подаче уведомления на имя Бутиной. Это означает, что после выхода из тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида, россиянка будет передана в ведение ICE, которое добивается ее депортации на родину. До момента депортации Бутина будет находиться под стражей агентов ICE.

В российском посольстве в Вашингтоне ранее сообщили, что "формальных препятствий для возвращения Бутиной нет", а ее загранпаспорт был "заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации".

Напомним, Бутину задержали 15 июля прошлого года в США по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации" по указанию "высокопоставленного чиновника российского правительства". Позже ей предъявили обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом. Согласно информации The Washington Post, Бутина переписывалась с членом кампании Дональда Трампа накануне выборов президента в 2016 году. Также сообщалось, что она принимала участие в оккупации Крыма.

Защита Бутиной утверждает, что она не пыталась повлиять на политику США и работала над улучшением отношений между двумя странами. МИД России потребовал ее немедленного освобождения.

В США Бутина получила 18 месяцев тюрьмы.