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Минюст США начал уголовную проверку расследования спецпрокурора Мюллера по России

Пока неясно, в чем заключается возможный состав преступления.

Минюст США начал уголовную проверку расследования спецпрокурора Мюллера по России
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Фото: EPA/UPG

Министерство юстиции США переквалифицировало в уголовное дело административную проверку обстоятельств расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера относительно возможных связей американского президента Дональда Трампа с Кремлем.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентства и газету The New York Times.

Пока неясно, в чем заключается возможный состав преступления. Предпринятый шаг, однако, позволяет прокурорам направить фигурантам дела повестки с вызовом для дачи показаний, созвать присяжных для решения вопроса о предъявлении обвинений, а также выдвигать обвинения федерального характера.

По распоряжению Генпрокурора Уильяма Барра проверку возглавляет федеральный прокурор Джон Дарем от штата Коннектикут. Он устанавливает, имелись ли основания для расследования в отношении Трампа, и изучает роль, которую сыграли другие страны. Кроме того, анализируется, были ли использованные методы и приемы сбора информации законными.

В рамках проверки Дарем уже обращался за помощью к британским и австралийским официальным лицам и дважды посещал Италию, где в августе и сентябре встречался с представителями разведсообщества.

Ранее  газета The New York Times со ссылкой на два анонимных официальных источника сообщила, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном обращался к нему с просьбой помочь Барру дискредитировать результаты расследования Мюллера.

Напомним, в марте 2019 команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс, но связей между предвыборным штабом Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

В конце мая спецпрокурор Мюллер во время первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы сообщил о своей отставке.

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