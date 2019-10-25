​В Киеве задержали хакера, подозреваемого в хищении $6 млн из американских банков

Решается вопрос о его выдаче США.

В Киеве сотрудники киберполиции задержали хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

32-летнего иностранца подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал.

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера.

Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев.