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527 тысяч украинцев в 2018 году получили разрешение на проживание в ЕС

Количество легальных эмигрантов впервые за много лет начало сокращаться.

В 2018 году 526,9 тысячи украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 78,5% из них выдала Польша. Почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства.

Об этом в четверг сообщил Евростат.

Для сравнения, аналогичные разрешения получили 206 тысяч китайцев (около половины - в Великобритании), 197 тысяч индийцев (38% - в Великобритании), 174 тысячи сирийцев (более 70% - в Германии), 138 тысяч белорусов (в основном - в Польше), 127 тысяч марокканцев (45% - в Испании), 120 тысяч американцев, 88 тысяч бразильцев , 80 тысяч турков, 75 тысяч россиян.

Напомним, что Украина лидирует по числу переселенцев в ЕС уже несколько лет подряд, и число выехавших граждан только увеличивается. В 2017 году гражданам Украины было выдано 662 тысячи разрешений на проживание, в 2016 году - 589 тысяч, в 2015 году - 500 тысяч, в 2014 году - почти 303 тысячи, в 2013 - около 237 тысячи.

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