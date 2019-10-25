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Бно-Айриян подал против Дубинского иск о защите чести и достоинства

"После фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты".

Бно-Айриян подал против Дубинского иск о защите чести и достоинства
Михаил Бно-Айриян
Фото: ukrinform.ua

Бывший глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян подал иск о защите чести и достоинства против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом Бно-Айриян сообщил в фейсбуке.

"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня", - написал он.

Бно-Айриян отметил, что пост Дубинского "случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением президента в Украину".

"Предмет иска очень прост - опровергнуть/доказать: что я русский шпион; что я номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получаю от них зарплату... "Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", - добавил он.

Напомним, 35-летнего Бно-Айриана назначили главой Киевской ОГА 10 июля, до этого он занимал должность замдиректора "Укрэнерго".

20 октября он написал заявление об отставке. Бно-Айриян заявил, что против него применили "политтехнологии по дискредитации и формированию шлейфа скандальности".

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