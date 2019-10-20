Глава Киевской ОГА Бно-Айриян написал заявление об отставке

Глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. Фотографию документа на имя Владимира Зеленского он обнародовал на своей странице в Фейсбук.

Ранее, 18 октября, Бно-Айриан рассказал, что 5 июля, за 5 дней до его назначения, "случайно сгорел автомобиль со всей бухгалтерией департамента, который занимается капитальным строительством в области". Об этом, по его словам, он узнал 15 октября и обратился с соответствующим заявлением к руководителю полиции области Андрею Небытову.

После этого народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда раскритиковал губернатора и высказал предположение о причастности Бно-Айриана к упомянутому пожару.

Затем Бно-Айриан, ссылаясь на пост Дунды, написал, что против него применили "политтехнологии по дискредитации и формированию шлейфа скандальности".

Напомним, 35-летнего Бно-Айриана назначили главой Киевской ОГА 10 июля, до этого он занимал должность замдиректора "Укрэнерго".