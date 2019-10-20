Путин над Сирией
Путин над Сирией
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах
Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах
ГлавнаяПолитика

Глава Киевской ОГА Бно-Айриян написал заявление об отставке

Губернатор считает, что его хотят дискредитировать.

Глава Киевской ОГА Бно-Айриян написал заявление об отставке
Михаил Бно-Айриян
Фото: ukrinform.ua

Глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. Фотографию документа на имя Владимира Зеленского он обнародовал на своей странице в Фейсбук.

Ранее, 18 октября, Бно-Айриан рассказал, что 5 июля, за 5 дней до его назначения, "случайно сгорел автомобиль со всей бухгалтерией департамента, который занимается капитальным строительством в области". Об этом, по его словам, он узнал 15 октября и обратился с соответствующим заявлением к руководителю полиции области Андрею Небытову.

После этого народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда раскритиковал губернатора и высказал предположение о причастности Бно-Айриана к упомянутому пожару.

Затем Бно-Айриан, ссылаясь на пост Дунды, написал, что против него применили "политтехнологии по дискредитации и формированию шлейфа скандальности".

Напомним, 35-летнего Бно-Айриана назначили главой Киевской ОГА 10 июля, до этого он занимал должность замдиректора "Укрэнерго".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также