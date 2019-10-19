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Киберполицию возглавил Александр Гринчак

Его первым заместителем стал Сергей Кропива.

Киберполицию возглавил Александр Гринчак
Начальник департамента киберполиции Александр Гринчак
Фото: npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на пост начальника Департамента киберполиции назначил Александра Гринчака, а его первым заместителем - Сергея Кропиву.

Соответствующий приказ подписан 19 октября, информирует пресс-служба Нацполиции.

"Киберполиции является очень важной частью криминального блока всей Нацполиции. В настоящее время цифровизации всех сфер жизни умения специалистов подразделения киберполиции крайне необходимыми. Поэтому перед новым руководством стоит важная задача - сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его", - отметил Клименко.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения.

41-летний полковник полиции Александр Гринчак уроженец Львовской области. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

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