Суд по избранию меры пресечения Гладковскому перенесен на субботу

Высший антикоррупционный суд продолжит избирать меру пресечения для бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в субботу, 19 октября, в 12:00.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Учитывая позицию сторон, судебное заседание начнется в 12:00", - сказал следственный судья Тимур Хамзин после того, как закончил исследовал шесть томов материалов дела.

Заседание суда длилось с 20:30 пятницы до 2:30 субботы.

Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности заместителя председателя СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", а также якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации в течение нескольких лет.

Прокурор САП Юрий Олефир просит арестовать Гладковского или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн. с обязательством, в том числе, носить электронный браслет. Два депутата от "Европейской солидарности" Максим Саврасов и Ростилав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский, предложили взять Гладковского на поруки.

Напомним, Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.