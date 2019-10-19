В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"

Госпродпотребслужба зафиксировала в Киевской области три случая заболевания ботулизмом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Один из заболевших умер 17 октября
"Пострадавший употреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего изготовления и рыбу кефаль, которая была приобретена на рынке в Херсонской области, засоленная в домашних условиях и направлена потребителю через отделение "Новая почта" в течение двух дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образцы остатков пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина.
Напомним, в июне в регионы отправилась крупнейшая партия сывороток от ботулизма.