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В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"

В области зафиксировали еще два случая заболевания.

В Киевской области мужчина умер от ботулизма из-за вяленой рыбы, которую ему прислали "Новой почтой"
Фото: EPA/UPG

Госпродпотребслужба зафиксировала в Киевской области три случая заболевания ботулизмом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Один из заболевших умер 17 октября

"Пострадавший употреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего изготовления и рыбу кефаль, которая была приобретена на рынке в Херсонской области, засоленная в домашних условиях и направлена потребителю через отделение "Новая почта" в течение двух дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образцы остатков пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина.

Напомним, в июне в регионы отправилась крупнейшая партия сывороток от ботулизма.

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