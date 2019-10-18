​Денисова просит Москалькову помочь задержанному крымчанину Приходько получить лекарства и очки

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась к российскому омбудсмену.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову принять срочные меры по предоставлению медицинской помощи осужденному в Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного учреждения не выдают эту передачу", - написала Денисова

Она обратилась к Москальковой с просьбой "принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины и помочь ему получить необходимые лекарств".

Напомним, 10 октября в аннексированном Россией Крыму задержали проукраинского пенсионера Олега Приходько по подозрению в подготовке взрыва административного здания.

8 июня 2016 года Приходько уже задерживало ФСБ. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

В июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".