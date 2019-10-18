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Во Львове пьяный водитель Fiat застрял в свежем бетоне

Мужчина проигнорировал знаки и поехал по закрытой на ремонт улице.

Во Львове пьяный водитель Fiat застрял в свежем бетоне
Фото: zaxid.net

Во Львове водитель автомобиля FIAT Doblo проигнорировал знаки и поехал по закрытой для ремонта улице и въехал на залитый свежим бетоном участок.

Об этом пишет ZAXID.NET

Как выяснилось, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но пройти проверку отказался. Кроме того, он не имел страховки, а также документов на регистрацию автомобиля.

Отмечается, что на то, чтобы вытащить машину из бетона понадобилось несколько часов.

Фото: zaxid.net

Напомним, во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде.

В прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

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