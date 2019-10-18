Во Львове водитель автомобиля FIAT Doblo проигнорировал знаки и поехал по закрытой для ремонта улице и въехал на залитый свежим бетоном участок.
Об этом пишет ZAXID.NET.
Как выяснилось, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но пройти проверку отказался. Кроме того, он не имел страховки, а также документов на регистрацию автомобиля.
Отмечается, что на то, чтобы вытащить машину из бетона понадобилось несколько часов.
Напомним, во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде.
В прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.