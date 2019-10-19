Общественные организации призвали расследовать заявления об угрозах защитникам Протасова Яра

Активисты выступают против строительства жилого комплекса в зоне охраняемого ландшафта в Киеве.

Украинские правозащитные организации обратились к правоохранительным органам с призывом расследовать заявления об угрозах в адрес активистов инициативной группы "Защитники Протасова Яра".

Заявление подписали Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Медийная инициатива по правам человека, Харьковская правозащитная группа, Центр прав человека ZMINA и правозащитный центр "Дія".

"Обращаемся к правоохранительным органам с призывом расследовать заявления об угрозах убийством и нападения на членов инициативной группы "Защитники Протасова Яра" (Романа Ратушного, Юлию Кононенко и других), не делая исключений для чиновников и вероятно лояльных к власти бизнесменов", - говорится в заявлении.

Правозащитники требуют от правоохранителей обеспечить безопасность активистам указанной организации и публично отреагировать на факты их преследования, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

Общественные организации напомнили, что инициативная группа "Защитим Протасов Яр" была создана активистами с целью защитить лес и помешать строительству жилого комплекса в зоне охраняемого ландшафта в Киеве.

С мая между активистами и застройщиком ООО "Дайтона Групп" продолжается противостояние за Протасов Яр. Борьба перешла в правовую плоскость, и лидер организации Роман Ратушный подал иск в суд. Тем временем местные жители подали заявления в полицию относительно захвата земельных участков в Протасовом Яру.

В течение мая-августа на активистов несколько раз нападали охранники, нанятые застройщиком "Дайтона Групп". Ратушному неоднократно угрожали избиением, похищением и даже убийством. Он жаловался, что угрозы поступают от одного из бенефициаров строительства Геннадия Корбана.

В сентябре один из охранников объекта напал на координатора группы Юлию Кононенко. У активистки диагностировали сотрясение мозга и ушиб лицевой челюсти. Она подала заявление в полицию и ей стали угрожать, заставляя забрать его.

Правозащитные организации заявляют о бездействии органов правопорядка и требуют безотлагательного реагирования полиции и Генпрокуратуры, поскольку действия застройщиков вынудили активистов изменить номера телефонов, места жительства и скрываться от злоумышленников.