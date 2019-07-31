Суд остановил запрет на установку строительного забора в Протасовом Яру

Окружной админсуд Киева остановил решение департамента КГГА об остановке застройки Протасового Яра. Об этом сообщили журналисты "Наших грошей".

Постановление об обеспечении иска 23 июля приняла судья Виктория Аверкова. Решение суда означает, что аннуляция контрольной карточки объекта недействительна, и застройщик снова может установить забор "на период выполнения подготовительных работ строительства жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом".

Аннуляция карточки остановлена до вступления в законную силу судебного решения по делу застройщика ООО "Дайтона Групп" против Департамента благоустройства КГГА. Застройщик требует отменить решение КГГА от 1 июля о демонтаже забора, бытовых вагончиков и оборудования.

Суд пришел к выводу, что непринятие мер обеспечения иска действительно может привести к безвозвратной потере (повреждения) имущества фирмы и необходимости привлечения дополнительных затрат (всего в размере 274 тыс. гривен), а также невозможности надлежащего исполнения обязательств перед ООО "Бора".

Суд отметил, что обеспечение иска по данному делу не вызывает фактического разрешения спора по существу, а направлено на сохранение существующего положения ООО «Дайтона Групп» до окончательного решения этого дела.

"Мы этого ждали и это случилось. Судья Аверкова остановила решение департамента благоустройства КГГА об аннулировании карточки. Если придем на суд - получим неплохую альтернативу отмененной карточке - восстановим действие предписания ГАСИ на запрет строительных работ", - сказано в комментарии к решению суда.

Сегодня активисты - противники застройки - пришли на акцию к Шестому апелляционному суду Киева, который рассматривает апелляцию на разрешение строительных работ в Протасовом Яру.

Напомним, местные жители выступают против застройки территории и продолжают круглосуточное дежурство в установленных палатках в ожидании заседания градостроительного совета 4-5 июля, где, как ожидается, рассмотрят отмену градостроительных условий и возвращение Протасовому Яру статуса зеленой зоны.