Количество обстрелов на Донбассе выросло до пяти, - Гуцуляк

С полуночи среды, 31 июля, российские боевики на Донбассе уже 5 раз нарушили перемирие в зоне ООС. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, боевики "начали вести себя более агрессивно".

В Донецкой области в районе Песок зафиксирован обстрел из гранатометов, в районе Лебединского - из стрелкового оружия и минометов, в районе Широкино - из гранатометов и около Водяного - из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, с 21 июля в зоне ООС было объявлено "хлебное перемирие". В течение последних 10 дней боевики совершили только четыре обстрела.