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Кабмин отрицает назначение российского экономиста советником Гончарука

Алексашенко не будет советовать премьер-министру Украины.

Кабмин отрицает назначение российского экономиста советником Гончарука
Сергей Алексашенко
Фото: PolitRussia.com

Кабинет министров отрицает назначение бывшего заместителя министра финансов РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Алексея Гончарука.

"В последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенка советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - сказано в заявлении пресс-службы правительства.

Сергей Алексашенко – экономист и публицист, руководитель аналитической группы "Центр развития", бывший заместитель главы Минфина России и председателя правления Центробанка РФ. С 2013 года эмигрировал в Вашингтон, ныне старший научный сотрудник американского экспертно-аналитического центра The Brookings Institution.

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