Лидер ИГИЛ аль-Багдади убит. Трамп в плюсе

Ситуация с ликвидацией «террориста номер два» и основателя ИГИЛ аль-Багдади может повлиять не только на ситуацию внутри Сирии, но и на исход выборов 2020 года в США.

Фото: EPA/UPG

Трамп ликвидировал Бен Ладена 2.0

В ночь с субботы 26 октября (согласно заявлению Трампа) на северо-западе Сирии (провинция Идлиб) американскими военными вероятно был ликвидирован эмир террористической организации «Исламское государство» (ранее - ИГИЛ) – Абу-Бакр аль-Багдади.

Учитывая тот факт, что Трамп не в очень хороших отношениях с собственными спецслужбами, то он ждал просто 100% достоверной информации, чтобы не было никаких подножек, ведущих к падению доверия к нему. Зачастую в таких случаях речь идёт о процедуре ДНК убитых боевиков.

В итоге днем президент США на пресс-конференции окончательно подтвердил ликвидацию аль-Багдади, отметив: «Террорист погиб, как собака».

По словам Трампа, лидер боевиков в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, «крича и рыдая». «Аль-Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязывались. Порой они были просто напуганными щенками. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее», - заключил глава Белого дома.

Трамп назвал сегодняшний день «великим для Америки». Как известно правительство США предлагало награду в размере $25 млн за любые сведения о местоположении создателя «глобального халифата» и «террориста номер два». При этом ранее издание Newsweek упоминало, что американские военные ещё неделю назад зафиксировали место нахождения аль-Багдади, после чего Трамп утвердил начало спецоперации по ликвидации террориста.

Фото: EPA/UPG

Уничтожение главаря «Исламского государства» стало большим подарком для Трампа в предвыборной борьбе. Понятно, что это может улучшить его рейтинг. По данным недавнего опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, рейтинг действующего президента опустился ниже 40% впервые с начала расследования Конгресса, которое может привести к импичменту.

Одним словом, решительные победы на международной арене главе Белого дома очень нужны, особенно на фоне достаточно сложной ситуации с «уходом» США из Сирии.

Точно такой же инструмент для повышения рейтинга использовал предшественник Трампа – Барак Обама. Накануне выборов 2012 года он сообщил о ликвидации главы «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена (того самого террориста номер один) на территории Пакистана.

Убийство виновника трагедии 11 сентября позволило Обаме улучшить свой рейтинг сразу на 9% - до 56%, то есть американцы были уверены в том, что он как глава государства хорошо справляется с терроризмом и операцией в Афганистане. Теперь Трамп фактически так же за год до выборов стремится показать своему электорату, что он выбрал верную линию поведения по Сирии, и смог ликвидировать современный символ глобального зла.

Данные о нахождении аль-Багдади, вероятно, были получены американцами от сотрудников иракской разведки. Именно такие сведения передало государственное телевидение Ирака. Кроме иракцев о своей помощи США заявил командир курдских Сирийских демократических сил (СДС) Мазлюм Абди, указавший, что «историческая успешная операция» стала возможной благодаря совместной разведывательной деятельности.

К проведению операции также свою причастность декларируют турки, и источник в их Министерстве обороны заявляет, что американские и турецкие военные обменивались информацией по Идлибу перед ликвидацией, произошедшей в ночь с 26 на 27 октября. Также отмечается, что поскольку воздушное пространство над Идлибом контролируется российскими военными, то воздушный компонент антитеррористической операции должен был быть согласован с ними.

Фото: twitter/White Helmets

«Очень и очень опасная операция»

Что же известно о самой операции, которую Трамп назвал «очень и очень опасной». Она состояла из двух фаз: воздушной и наземной. В ходе воздушной фазы восемь американских вертолетов обстреливали цели в течение полутора часов. Также использовались БПЛА и самолеты.

Вторая фаза была наземной и включала в себя высадку американского десанта неподалеку от лагеря беженцев «Турлаха» в полночь 27 октября. Бои на земле длились два с половиной часа. Потерь среди личного состава сил США не было.

Аль-Багдади перемещался на автомобиле в направлении к турецкой границе, но был атакован с воздуха, а позже, чтобы не попасть в руки американцев привел в действие пояс шахида. При этом погиб также его телохранитель.

«Эмир» ИГИЛ очевидно надеялся скрыться на турецкой территории. На место проведения спецоперации сразу отбыли американские судмедэксперты, дабы окончательно проверить данные о ликвидации лидера террористов. Американские судмедэксперты подтвердили, что аль-Багдади был уничтожен.

Фото: interfax.ru

Сбор всех ДНК-данных – предельно важен в нынешней ситуации, так как до этого аль-Багдади уничтожали по меньшей мере восемь раз. Первое упоминание о ликвидации главаря боевиков датируется ещё апрелем 2015 года.

Воистину, аль-Багдади оказался крайне живучим. И каждый раз (до сегодняшнего дня) американские профильные инстанции отказывались подтверждать информацию о его гибели.

США возвращается в Сирию

На фоне истории с аль-Багдади появилась информация, что США перебрасывают на территорию страны бронетехнику – танки «Абрамс» и бронемашини «Бредли» для защиты нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии.

Министр обороны Марк Эспер указал: «Мы укрепляем эту позицию. В нее войдут некоторые механизированные силы». Глава ведомства отметил: «Миссия в Сирии остается тем, с чего началась миссия в Сирии», то есть главная направленность остаётся прежней - борьба с «Исламским государством».

Вероятнее всего американцы готовятся к тому, что затаившиеся силы террористов могут начать мстить за убитого лидера всеми доступными им средствами. И объекты нефтегазовой инфраструктуры, чьи данные очень хорошо известны боевикам, могут стать приоритетными мишенями для атак.

Направление американских военных означает, что планы администрации Трампа по частичному сокращению американского контингента в стране пересмотрены.

27 октября 2019 года на территорию Сирии из Ирака уже зашел американский конвой под прикрытием вертолетов и проследовал в направлении Дейр-эз-Зора. Военнослужащие армии Асада на блокпостах не предприняли мер, которые хоть как-то могли препятствовать разворачиванию американцев.

Также появилась информации, что авиация антитеррористической коалиции нанесла удар по расположению сирийцев и иранцев, которые хотели пересечь Евфрат. Это - демонстрация красных линий, которые асадиты и их союзники не должны переходить.

Контролируя нефть и газ южной Сирии, США получили возможность держать в своих руках наиболее важный ресурс социального контроля. Ведь приближается зима, и в это время года сирийцы, многие из которых лишены доступа к электроэнергии, используют газ-пропан и мазут как основное средство для приготовления пищи и обогрева.

Кроме того, это инструмент сохранения лояльности курдов, и у них снова появляется альтернатива отличная от сирийско-российского покровительства. Лидер курдских СДС генерал Мазлум Кобани Абди похоже готов простить США уход с сирийско-турецкой границы и вновь стать союзником Вашингтона.

Это вносит дестабилизацию в Сочинскую сделку Путина и Эрдогана, которые не рассчитывали на возвращение американцев, и тем более потерю контроля над сирийской нефтью в провинции Дейр-эз-Зор.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин беседует с Реджепом Тайипом Эрдоганом во время их встречи в резиденции Бочаров Ручей , Сочи, 17 сентября 2018

В Москве очень надеялись использовать сирийскую нефть для покрытия издержек на проведение военной операции в Сирии, на кону было $3 млрд в год. Но теперь эти деньги в буквальном смысли уплывают из рук Кремля, что создает дефицит средств для продолжения участия в сирийском конфликте.

Это значит, что режим Асада снова поставлен на грань выживания. Конечно, Башар Асад пока не в таких незавидных условиях, как его визави - аль-Багдади. Но жизненный путь «террориста номер два» показывает, насколько переменчива удача в современной Сирии, разрываемой внутренними противоречиями и внешними игроками.