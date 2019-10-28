В Кремле заявили, что с "большим вниманием" следили за визитом Зеленского в Золотое

В Кремле заявили, что с "большим вниманием" следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в Золотое.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на вопрос журналиста УНИАН.

"Безусловно, мы следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда, собственно говоря, можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составляющей к подготовке саммита [в нормандском формате]", - сказал Песков.

Напомним, что 25-26 октября президент Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.