Отставка правительства в Чили. Зачем это знать Украине?

Украинцам, безропотно переживающим постоянные повышения цен на всё и вся, сейчас очень трудно понять чилийцев, которые сожгли станции метро, автобусы и разгромили витрины в своей столице Сантьяго из-за вздорного повода – копеечного повышения цены на проезд. Никто в здравом уме не может поверить в революционную силу жетона на метро (или как там в Чили проходят через турникет). Понятно только, что за этим всем стоят иные, куда более глубокие причины.

Фото: EPA/UPG Активистка в маске президента Чили Себастьяна Пинеры держит чилийский флаг во время акций протеста в Сантьяго, 26 октября 2019.

На обратной стороне Земли

Для украинцев страна Чили, которая находится на обратной от нас стороне Земли, является настолько же непонятной и неизвестной, как и обратная сторона Луны. Несмотря на то, что массовые протесты в Чили длятся уже несколько недель, ни одна украинская редакция и ни один телеканал не удосужились или не нашли денег на командировку своих репортеров, чтобы узнать мнение чилийцев из первых уст.

Более того, между Чили и Украиной до сих пор нет полноценных дипломатических отношений. Государство Чили в Украине представляло по совместительству посольство в Москве. После начала войны в 2014 году чилийский МИД перевел украинское направление в ведение посольства в Варшаве. Украину в Чили представляет по совместительству посольство в Аргентине.

Чилийская пресса в 2014-м очень интересовалась происходящим в Украине. Приезжали как на Майдан, так и на войну. И охотно комментировали увиденное, сравнивая со своей страной. Из самых примечательных наблюдений в Киеве и Донецке больше всего запомнились пессимистическое видение чилийцами будущего Украины после досрочных выборов в 2014 году. После посещения бывшего имения Януковича в Межигорье заметили, что о такой роскоши даже всесильный Пиночет не мог мечтать. Многие в частных разговорах тогда говорили, что Украину ничего хорошего не ожидает.

Фото: Lb.au Межигорье

За все время своего правления Пиночет так и не смог позволить себе построить президентскую резиденцию с бюджетом всего в 5 млн. долларов. Оказывается в Чили каждый президент после избрания никуда не переезжает, а продолжает жить в своем жилище, вокруг которого максимум выставляется дополнительный полицейский периметр.

Начатое Пиночетом строительство резиденции встретило резкое непонимание в своей же хунте. Строительство все же закончили, но для предотвращения внутреннего бунта Пиночет передал резиденцию армии под офицерский клуб. И после потери власти у него не было ни спокойной старости, ни даже спокойной смерти – его преследовали и таскали по судам за пытки и казни оппонентов, искали по банкам всего мира его денежные сбережения и прочие активы. А после смерти проститься с телом пришли 60 тысяч человек на похоронах диктатора. Но с другой стороны еще больше вышли на акцию протеста.

Парламент Чили отказал генералу в государственных почестях, а внука Пиночета уволили из армии сразу же после произнесенной им на похоронах речи, где он критиковал судебные процессы над любимым дедушкой.

Фото: EPA/UPG Церемония прощания с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, Сантьяго, 11 декабря 2006.

Одним словом, в Чили нет ничего похожего на украинские реалии, где все президенты почти в полном сборе сидят в одной трибуне на футбольном стадионе.

Левый-правый

Чилийские политические реалии не имеют никаких аналогий с украинскими, разве что самых натянутых. Это даже не антиподы, а просто разные формы жизни. Украинская политика является искусственным театром одноразовых политических проектов, где рекрутированные в политику генераторы денежных потоков изображают левый фланг на левом берегу Днепра, а правый фланг – на правом берегу.

Чилийцев же в Киеве удивляло, почему под красно-черными флагами ходит "Правый сектор" и прочие формально правые, в то время как в Чили и в остальной Латинской Америке красно-черный – традиционно флаг крайних левацких группировок.

Проезжая по пустым улицам Донецка, старый чилиец говорил, всё, что присходит в Донецке напоминает ситуацию в Чили времён Пиночета: "Вот здесь всё выглядит, как во времена хунты Пиночета – пустые улицы, вооруженные патрули и комендантский час, когда без письменного разрешения военной администрации нельзя было выходить на улицу после 7 часов вечера". Правда, сейчас эти чилийцы как-то не хотят комментировать то, что происходит у них в стране.

В Чили после падения диктатуры Пиночета и возобновления практики свободных выборов образовалась классическая европейская модель из левых и правых – вернувшихся из изгнания социал-демократов и консервативных либералов, продолжателей экономического курса Пиночета.

Фото: EPA/UPG Себастьян Пиньера

Нынешний президент Чили Себастьян Пиньера является представителем правого, пиночетовского фланга чилийской политики. Его родной брат как раз входил в экономическую команду "чикагских мальчиков" Пиночета.

Устойчивый экономический рост Чили последних лет и десятилетий и приятные цифры макроэкономической статистики ставят в тупик тех, кто пытается понять причины чилийских протестов. Разгадка в том, что цифры роста чилийской экономики являются классической "средней температурой по больнице".

Главной претензией к результатам политики президента Пиньеры и его правительства является социальное расслоение населения и неравномерность распределения доходов. Поэтому после протестов против повышения цен на проезд в метро была выдвинута и пачка политических требований о повышении пенсий, зарплат и пособий. На что Пиньере пришлось согласиться и отправить правительство в отставку как минимум для выпуска пара недовольства.

Другими словами, ситуация в Чили является прямо противоположной тому, что происходит в Венесуэле. А Пиньера – это политический антипод Чавеса и его преемника Мадуро.

С учетом сложившейся в Чили политической культуры страну вряд ли ждет левацкий переворот вверх тормашками, как это бывает в других странах Латинской Америки, а скорее некая коррекция курса влево.

Фото: EPA/UPG

Главная причина и коренное отличие Чили от других стран на континенте в том, что Чили на самом деле не настолько социально поляризованная страна, а государство со сложившимся за последние десятилетия средним классом, который никому не позволит бросаться в политические крайности – ни левым политикам, ни правым военным. В Чили средний класс объективно является самым мощным во всей Южной Америке, и считается как основой национального богатства, так и политической стабильности.

Главный, кто был бы объективно заинтересован в затягивании и углублении чилийского кризиса – это Россия. Чили является главным глобальным конкурентом России на мировом рынке меди. Сейчас мировой рынок меди несколько проседает из-за сокращения глобльного спроса. И ожидалось, что общенациональная забастовка с участием в том числе и главного производителя меди Codelco, взбодрит мировые цены и усилит дефицит этого металла. Однако российская власть и пресса на удивление спокойно реагируют на чилийские протесты – в российском эфире никакой традиционной "киселевщины".

Украине до Чили и медных рынков тем более нет никакого дела. Хотя украинцам было бы интересно знать, что до свержения Пиночета в 1989 году именно в Украине проживала самая большая в Советском Союзе чилийская диаспора. Конкретно – в городе Запорожье. Примерно 350 человек – семей чилийских политиков, многие из которых потеряли ближайших родных от террора Пиночета. В 1989 году почти вся эта диаспора вернулась в Чили, кроме пары-тройки человек, которые женились здесь и остались жить в Украине. Очень жаль, что им не дали слова сказать, что они думают о происходящем на своей исторической родине.

Фрагментарность отношений между Чили и Украиной видна и в торговле. За позапрошлый год товарооборот между нашими странами составил всего 42 млн. долл. Мы купили у чилийцев товаров на 38,24 миллиона, а продали – всего на 3,76. Итого, отрицательный баланс – в 34,48 млн. долл.

Единственное примечательное новое направления в отношениях с Чили – агротуризм. Чили находится в Южном полушарии, и там неплохо начали зарабатывать на экспорте свежих ягод и орехов в зимние месяцы в Северную Америку, Европу и Азию. В Чили активно закладываются новые плантации, и строится инфраструктура по переработке и хранению. Поскольку тема новая, то чилийцы всё делают у себя по последнему слову технологий. Аналогичные направления начинают развиваться и в Украине. И вот пока что наши зарабатывают на том, что организовывают экскурсии для украинских делегаций показать передовой чилийский опыт.