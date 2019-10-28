Президента США Дональда Трампа освистали на бейсбольном матче мировой серии между командами "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшнлс", которую он посетил вместе с супругой Меланией.

Когда на гигантском мониторе стадиона появилось изображение Трампа, зрители начали неодобрительно гудеть, свистеть и скандировать "За решетку его" (Lock him up). Эту фразу Трамп использовал во время своей предвыборной кампании в отношении своей соперницы Хиллари Клинтон, обещая отправить ее за решетку.

Несмотря на то, что президент не мог не слышать реакции стадиона на свое появление, он продолжал улыбаться и приветствовать зрителей.

Напомним, что в отношении Трампа ведется расследование в рамках процедуры импичмента из-за попытки давления на украинскую власть ради личных политических интересов.

На прошлой неделе стало известно,что поддержка импичмента Трампа среди американцев достигла 50%