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Конгрессвумен Кэти Хилл подала в отставку из-за секс-скандала

Политик отрицает отношения со своим старшим помощником, но признает - с молодой сотрудницей.

Конгрессвумен-демократ от Калифорнии Кэти Хилл подала в отставку на фоне расследования по этике и сообщений о том, что она вступала в сексуальные отношения с сотрудником своего предвыборного штаба.

Об этом сообщает Голос Америки.

В заявлении 32-летняя Хилл из Лос-Анджелеса, которая была избрана в Конгресс в прошлом году, заявила, что ее уход из Палаты представителей является лучшим решением для ее избирателей, города и страны.

Комитет Конгресса начал расследование в отношении Хилл в связи с ее предполагаемыми интимными отношениями со старшим помощником, мужчиной, которые она отрицает.

Она признала, что у нее были отношения с молодой сотрудницей. Компрометирующие фотографии и приписываемые ей текстовые сообщения на прошлой неделе были опубликованы в одном правом издании и британском таблоиде.

Ранее сообщалось, что министр торговли Японии ушел в отставку после того, как его обвинили в подарках избирателям. Политик якобы дарил дорогие дыни, апельсины и пчелиное маточное молочко.

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