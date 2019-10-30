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Израиль закрыл посольства по всему миру

Дипломаты устроили забастовку из-за сокращения расходов.

Израиль закрыл посольства по всему миру
Фото: 9tv.co.il

Израиль объявил о временной приостановке своих посольств и консульств по всему миру.

Начиная с 1:00 по времени Израиля и до получения новых объявлений все дипломатические миссии будут закрыты для посетителей, пишет 9tv.co.il. Причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

По словам представителей комитета, такие действия стали единственно возможным шагом протеста против решения Министерства финансов сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля... применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство / консульство. Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые меры, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб", - сообщили в посольстве Израиля в Украине.

Когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери, неизвестно.

Напомним, что посольство Израиля в Украине находится на бульваре Леси Украинки.

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