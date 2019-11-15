В отборочной группе Евро-2020, в которой выступает наша сборная, прошли матчи предпоследнего тура.
Жаркая борьба за вторую путевку, которая ведется между португальцами и сербами, переносится и на последний тур.
Действующие чемпионы Европы - сборная Португалии в Фару на стадионе "Алгарве" сокрушили национальную команду Литвы 6:0.
Хет-триком отличился Криштиану Роналду, для которого этот хет-трик стал 9-м в составе сборной.
Всего же 34-летний футболист сделал 55-й хет-трик в карьере, сообщает Gracenote Live.
Кроме того, Роналду достиг отметки в 98 голов за сборную Португалии. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 мячей.
Highlights матча Португалия – Литва.
В свою очередь, сборная Сербии в Белграде добилась нужной победы над Люксембургом 3:2 и продолжает прессинговать португальцев.
Отметим, что автором одного из голов в ворота хозяев стал динамовец Жерсон Родригес.
Обзор поединка Сербия – Люксембург.
Перед последним туром команды разделяет 1 очко.
В заключительном туре, который состоится 17 ноября португальцы сыграют на выезде в Люксембурге, а сербы принимают дружину Андрея Шевченко.