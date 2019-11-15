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Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере

Криштиану помог своей сборной разгромить литовцев.

Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

В отборочной группе Евро-2020, в которой выступает наша сборная, прошли матчи предпоследнего тура.

Жаркая борьба за вторую путевку, которая ведется между португальцами и сербами, переносится и на последний тур.

Действующие чемпионы Европы - сборная Португалии в Фару на стадионе "Алгарве" сокрушили национальную команду Литвы 6:0.

Хет-триком отличился Криштиану Роналду, для которого этот хет-трик стал 9-м в составе сборной.

Всего же 34-летний футболист сделал 55-й хет-трик в карьере, сообщает Gracenote Live.

Кроме того, Роналду достиг отметки в 98 голов за сборную Португалии. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 мячей.

Highlights матча Португалия – Литва.

В свою очередь, сборная Сербии в Белграде добилась нужной победы над Люксембургом 3:2 и продолжает прессинговать португальцев.

Отметим, что автором одного из голов в ворота хозяев стал динамовец Жерсон Родригес.

Обзор поединка Сербия – Люксембург.

Перед последним туром команды разделяет 1 очко.

В заключительном туре, который состоится 17 ноября португальцы сыграют на выезде в Люксембурге, а сербы принимают дружину Андрея Шевченко.

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