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УЕФА накажет Англию и Болгарию по итогам расистско-скандального матча Евро-2020

Организация нашла нарушения со стороны фанов обеих команд.

УЕФА накажет Англию и Болгарию по итогам расистско-скандального матча Евро-2020
Рефери Иван Бебек принимает решение приостановить поединок
Фото: EPA/UPG

УЕФА намерен наказать Болгарию и Англию за нарушения правил проведения матча в квалификации Евро-2020, который завершился разгромной победой англичан со счетом 6:0, сообщает Sky Sports.

Матч дважды останавливался в связи с расистскими оскорблениями, направленными в адрес английских футболистов болгарскими болельщиками.

Помимо оскорблений, Болгарию могут наказать за то, что болельщики разбрасывались сторонними предметами и прерывали национальный гимн.

Английскую сторону, в свою очередь, могут наказать за срыв национального гимна, а также за недостаточное количество выездных стюардов на матче, отмечает издание.

Добавим, что из-за скандала, спровоцированного поведением болгарских болельщиков, свою должность покинул президент национального Футбольного союза Борислав Михайлов.

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