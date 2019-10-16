Седьмой раз подряд чемпионат Европы не обойдется без испанских футболистов.

Сборная Испании гарантировала себе место в финальной части Евро-2020 после вчерашней трудовой ничьи с командой Швеции (1:1).

Отметим, что 3-кратным чемпионам Европы удалось уйти от поражения лишь на 90+2 минуте, после точного удара игрока "Валенсии" Родриго.

Таким образом, испанцы отобрались на Евро в седьмой раз подряд, тем самым установив новый национальный рекорд.

В последнем розыгрыше турнира в 2016 году "Фурия Роха" дошла только до 1/8 финала, где уступила сборной Италии со счетом 0:2.

Напомним, на той же стадии сборная Испании завершила свое выступление на последнем Чемпионате мира-2018, уступив в серии пенальти хозяевам Мундиаля – россиянам 1:1 (3-4).

Обзор матча Швеция - Испания - на сайте официального вещателя Евро-2020.