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Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады

Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время.

Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады
Фото: Макс Требухов

Адвокатская совещательный группа требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Об этом сообщается на странице группы в фейсбук.

"Требуем не передавать производство по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в заявлении.

Как сообщила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, из-за того, что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время.

По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.

"Дела нельзя передавать в ГБР до того, как поправка №318 будет проголосована, в ГБР будет создано управление по делам Майдана, а следователей из ГПУ переведут в ГБР, потому что это будет означать передать дела Майдана просто в руки Портнова" , - заявила Закревская.

Напомним, с 20 ноября органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.

14 ноября активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели акцию под зданием Офиса президента, требуя эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР.

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