На Донбассе боевики совершили 9 обстрелов с начала суток

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Согласно сообщению, 5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Майорска, дважды - у Луганского, неподалеку Новолуганского и Попасной.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: у Старогнатовки, вблизи Лебединского и Березовой, дважды - у Невельского и неподалеку Марьинки.

Напомним, накануне на Донбассе произошло 13 обстрелов, один военный был травмирован.