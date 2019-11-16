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13 обстрелов произошло на Донбассе в пятницу, один военный травмирован

Боевики вели огонь из тяжелой артиллерии.

13 обстрелов произошло на Донбассе в пятницу, один военный травмирован
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В пятницу, 15 ноября, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевую травму.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов: около Черненко - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Зайцево - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, вблизи Лебединского и Березового - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано семь вражеских обстрелов: дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, возле Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Вольного - из противотанковых гранатометов.

Напомним, в четрверг на Донбассе произошло 15 обстрелов, в результате чего погиб солдат 14-й ОМБР имени князя Романа Великого Юрий Хомик.

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