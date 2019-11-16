Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Крыму

Площадь учреждения составляет более 3400 кв. м.

Российская оккупационная власть Крыма выставила на торги здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

В информации о продаже, опубликованной на официальной площадке для проведения торгов, сказано, что стартовая цена составляет 232,3 миллиона рублей (более 87 млн гривен).

«Здание, расположенное недалеко от Детского парка Симферополя, площадью 3405 квадратных метров, а также семь подсобных помещений, выставленные на торги одним лотом», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря, сам аукцион состоится 9 декабря.

Крымское отделение Украинского государственного геологоразведочного института было создано в 1956 году. С 2000 года находилось под управлением Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно информации из открытых источников, крымское отделение института - единственное в Украине учреждение, которое выполняло научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии, направленные на обоснование направлений геологоразведочных работ, развитие и освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

До аннексии Крыма в Институте работали 193 человека, из них - 145 научных сотрудников, в том числе шесть докторов и 34 кандидата наук.

Напомним, ранее Зеленский признал отсутствие у Украины формулы деоккупации Крыма.