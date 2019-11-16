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В Киеве жители дома перекрыли улицу из-за отсутствия отопления

На проспекте Победы и Кольцевой дороге образовались пробки.

В Киеве жители дома перекрыли улицу из-за отсутствия отопления
Фото: https://www.facebook.com/KyivOperativ

В Киеве жители одного из домов перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия в их доме отопление. В связи с перекрытием дороги образовались пробки, пишет "Киев оперативный".

"В доме в Святошинском районе до сих пор не подключено отопление. В связи с этим люди устроили забастовку и перекрыли движение на проспекте Победы", - говорится в сообщении.

В результате перекрытия дороги образовались пробки на проспекте Победы и на Кольцевой дороге.

На месте работали правоохранители.

Напомним, в начале ноября в Киеве жители перекрыли улицу из-за стройки в парке "Кристерова горка".

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