Штаб ООС раскрыл потери боевиков за неделю

По данным разведки, 12 боевиков было уничтожено, еще 16 составили санитарные потери.

С 8 по 15 ноября потери российских оккупантов на Донбассе составили 28 человек.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным разведки, 12 боевиков было уничтожено, еще 16 составили санитарные потери.

В штабе отмечают, что военнослужащие Объединенных сил открывают огонь в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или действий вражеских ДРГ.

Ранее сообщалось, что 14 ноября на Донбассе погиб боец 14-ОМБР имени князя Романа Великого Юрий Хомик.

В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.