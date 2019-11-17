В общежитии в Деснянском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в Нацполиции столицы.

Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 16 ноября, на улице Карла Маркса.

По адресу выехали специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Предварительно в комнате взорвалась граната.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.