Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В киевском общежитии взорвалась граната, двое погибших

Полиция квалифицировала происшествие как "умышленное убийство".

В киевском общежитии взорвалась граната, двое погибших
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

В общежитии в Деснянском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в Нацполиции столицы.

Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 16 ноября, на улице Карла Маркса.

По адресу выехали специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Предварительно в комнате взорвалась граната.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также