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В Киеве из-за пожара в общежитии НАУ эвакуировали 300 студентов

Огонь потушили, погибших и травмированных нет.

В Киеве из-за пожара в общежитии НАУ эвакуировали 300 студентов
Фото: dsns.gov.ua

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве по улице Нежинской, 29-б, произошел пожар в корпусе №8 общежития Национального авиационного университета.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия прибыли пожарные ближайших подразделений. Они установили, что возгорание возникло в девятиэтажном студенческом общежитии. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

В ходе разведки спасатели обнаружили, что горит бытовое помещении на первом этаже площадью 10 кв. м. В 1:04 пожарные локализовали возгорание и в 1:07 - ликвидировали.

В результате сгорела и повреждена мебель, бытовая техника, двери, личные вещи, закопчены стены и потолок.

В ходе тушения из здания общежития на безопасное расстояние были выведены 300 человек. Погибших и травмированных нет.

На месте происшествия работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 42 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Фото: "Информатор"

Фото: ГосЧС

Напомним, ранее при пожаре в киевской многоэтажке погибли два человека.

В начале года в Виннице произошел пожар в комнате общежития транспортного колледжа. В результате инцидента один студент получил ожоги руки

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