В Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбища. Об этом в воскресенье сообщили в областной полиции.

"20 декабря к полиции Центрального района обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное повреждение шеи", - говорится в сообщении.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы.

Полиция начала уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК, назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения.

Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Напомним, ранее в Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое попали в больницу.