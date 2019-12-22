Фото: Макс Требухов

В Киеве провели акцию за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Более десятка активистов собрались под Офисом президента с плакатами "Временный министр - время вышел", "Авакова в отставку".

"На его счету проваленная реформа правоохранительных органов, выборочная переаттестация и реабилитация старых ментовских кадров. Нераскрытые нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований. Непрофессионализм, популизм, участие в политических войнах и информационных спецоперациях Арсена Авакова и его подчиненных", - говорится на странице события в фейсбук.

Участники митинга также сообщили, что будут организовывать такие акции регулярно, пока Аваков не уйдет в отставку.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, Арсен Аваков назначен главой МВД вскоре после бегства Виктора Януковича, в ноябре 2014 года Аваков остался министром после внеочередных выборов Верховной Рады, в апреле 2016 года - после назначения премьером Владимира Гройсмана и в августе 2019 - после прихода на пост премьер-министра Алексея Гончарука.