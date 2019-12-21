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И.о. мэра Затоки подозревают в вымогании 87 тысяч долларов взятки

Правоохранительные органы раскрыли очередную земельную аферу в курортном поселке.

И.о. мэра Затоки подозревают в вымогании 87 тысяч долларов взятки
Фото: zatoka-sovet.com

Служба безопасности Украины и Национальная полиция подозревают временно исполняющего обязанности мэра Затоки, депутата поселкового совета и члена исполкома в вымогании взятки в размере 87 тысяч долларов.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По версии следствия, должностные лица требовали от местного предпринимателя взятку за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Депутата задержали при получении первой части взятки в размере $11 тысяч. В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов дела изъяли еще 1,24 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 190 (мошенничество) и части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В то же время прокуратура Одесской области сообщила о предъявлении подозрения двум депутатам Затоковского поссовета. Один из них - бывший секретарь поссовета, другой - бывший глава постоянной депутатской комиссии.

Их подозревают в завладении 17 участками рекреационных земель в первой линии на берегу Черного моря. Землю общей площадью 1,5 га оформили на родных и близких людей.

В дальнейшем один из подозреваемых часть земли продал застройщику для строительства отеля, а средства присвоил. Второй человек успел продать только один участок, а на другие выдал доверенность на распоряжение уполномоченному им лицу.

Стоимость проданной земли, согласно экспертизе, составляет около 4 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом — в 10 млн грн каждому.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления стратегических расследований (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, что мэра Затоки Василия Звягинцева в марте отстранили от должности, а его обязанности возложили на секретаря поссовета Вячеслава Бокия.

Бокий при этом фигурирует в уголовном производстве об организации заказного убийства.

Его предшественник Звягинцев в 2016 году получил обвинение по ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда). Чиновника подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года он незаконно вывел из коммунальной собственности земучасток у моря площадью более 3 гектаров, после чего передал землю в частную собственность, разделив ее между 66 лицами.

Осенью 2018 года в Затоке на тайной сессии раздали еще больше 100 участков в прибрежной зоне под застройку. По данному факту открыли дело по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.

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