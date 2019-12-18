ВАКС начнет судить бывшего главу райсуда Тернопольской области, пойманного на взятке три года назад

Высший антикоррупционный суд приступает к рассмотрению дело председателя Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.
Отмечается, что в ВАКС состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении экс-главы Козовского райсуда и адвоката в получении 2 тыс. долларов взятки за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции о отмены ее освобождения от наказания с испытанием (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По результатам подготовительного заседания коллегия судей приняла назначить указанную дело к рассмотрению по существу.
Заседание назначено на 24 января 2020 года.
Начнем, 17 февраля 2016 года председателя Козовского райсуда поймали на взятке в размере более 54 тыс. грн. Судья требовал и получил через посредника (адвоката) деньги за принятие решения об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене испытательного срока в отношении заявителя. Адвокат, который передавал судье деньги, тоже был задержан.