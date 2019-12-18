Кабмин объявил конкурс на должность главы ГАСИ

Кабинет министров объявил конкурс на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).
Об этом сообщила депутатка Елена Шуляк (фракция "Слуга народа") в фейсбуке.
"В рамках анонсированной реформы ГАСИ правительство оглашает конкурс на должность главы этой инспекции (ведь до сих пор кандидатур, которые оправдали бы все ожидания, так и не нашлось)", - написала она.
В комментарии "Интерфакс-Украина" Шуляк уточнила, что соответствующее распоряжение правительство было приняло на заседании в среду.
Шуляк также назвала критерии отбора руководителя ГАСИ:
- высшее образование не ниже магистра;
- общий стаж работы от семи лет;
- опыт работы на должностях госслужбы «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления (или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора - не менее трех лет или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.
Напомним, в сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук. Обязанности главы ведомства с октября исполняет Александр Строкач.