Суд отпустил Пашинского под домашний арест

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Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Решение объявил судья Виктор Глиняный, передает корреспондент LB.ua.

Адвокаты Пашинского успешно обжаловали решение Печерского райсуда Киева от 29 ноября о продлении меры пресечения до 29 января 2020 года.

Защитник экс-депутата Андрей Федур в ходе судебного заседания заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованной и незаконной. Он напомнил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.

Федур также сказал, что Пашинский никогда не препятствовал следствию и не намерен этого делать.

Кроме того, адвокат заявил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.

Председательствующий судья также спросил у Пашинского, где он работал на момент задержания, с кем проживает и где находится его загранпаспорт. Экс-депутат ответил, что возглавляет свой благотворительный фонд, проживает с женой, а паспорт - у одного из его адвокатов. Он добавил, что может отдать паспорт следователю, так как не планирует ехать за границу, пока не будет закончено рассмотрение этого дела.

Суд принял сторону защиты Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и доправить домой.

Его также обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года.

Напомним, что Пашинский с 7 октября находился под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).