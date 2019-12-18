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Геращенко предложила перечислить средства депутатов-штрафников "Охматдету" и "Таблеточкам"

В голосовании, по ее словам. не участвовали 80 нардепов.

Геращенко предложила перечислить средства депутатов-штрафников "Охматдету" и "Таблеточкам"
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Фракция «Европейская Солидарность» предлагает перечислить средства, вычисленные из депутатских зарплат за неучастие в голосованиях, детской больнице «Охматдет» и фонду «Таблеточки». Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко с трибуны парламента.

Она отметила, что в начале заседания в среду депутатам предложили перечислить по 1 тыс. грн. в фонд «Таблеточки» ко Дню Святого Николая.

«Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты на «Охматдет». Поэтому тысяча гривен не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для «Таблеточек», - отметила она.

Депутат сообщила, что «Европейская Солидарность» вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят заработную плату за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду «Таблеточки» и больнице «Охматдет».

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