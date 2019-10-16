Наказание прогульщика: как депутатов превратили в «кнопки»

16 октября, «под занавес» утреннего заседания Верховной Рады, нардепы приняли в целом закон о лишении парламентариев финансовых выплат на работу с избирателями и компенсаций на выполнение полномочий за прогулы не просто заседаний, а за отказ принимать участие в голосованиях. Решение, которое явно понравится избирателям, далось народным избранникам не без скандала. Подробно о том, как это было, – в репортаже LB.ua.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Идея Зеленского

В общении с LB.ua соавтор законопроекта «об обрезании» дополнительных выплат депутатам за прогулы (а это в среднем до 40 тыс. грн в месяц к официальной зарплате), депутат «Слуги народа» Людмила Марченко напомнила, что Владимир Зеленский ещё во время избирательной кампании обещал людям снизить бюджетное финансирование Верховной Рады.

«Были проведены соответствующие социологические исследования. Большинство украинцев поддерживает идею сокращения зарплат депутатов, которые себе позволяли не ходить на заседания парламента, но все равно получали десятки тысяч гривен каждый месяц. Мы как депутаты, для выполнения этого обещания президента, подготовили этот законопроект», – рассказывала она.

Определенная логика в этом есть. В каждом созыве ВР хватало депутатов, пропускающих едва ли не все 100% заседаний. Скажем, самый богатый гражданин Украины Ринат Ахметов (народный депутат в 2006-2012 годах) был в парламенте всего пару раз и возглавил «чёрный список» прогульщиков в 2010 году, пропустив в74 из 75 заседаний. Однако зарплату из бюджета регулярно получал. Еще один топ-бизнесмен и парламентарий Константин Жеваго регулярно становился рекордсменам по игнорированию работы парламента несколько созывов подряд.

По «свежим» данным Комитета избирателей Украины (за сентябрь–октябрь текущего года), депутаты из фракции ОПЗЖ Григорий Суркис, Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, приняли участие лишь в 1% голосований. Но, будучи весьма небедными людьми, выплаты все же получили.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Сколько они нам стоят?

Как известно, в проекте госбюджета на 2020 год Кабинет министров предлагает повысить минимальную заработную плату для простых украинцев с 1 января всего лишь на 550 грн. Сейчас размер «минималки» составляет 4173 грн. Тогда как депутат за один месяц зарабатывает свыше 50 тыс. грн в месяц. Должностной оклад нардепа составляет 19 210 грн. без уплаты налогов. «Депутатские» или «возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий» – это ещё плюс в среднем до 40 тыс. грн. Фонд оплату на помощников и консультантов составляет около 48 тыс. грн. По закону, депутат может нанять за эти деньги до 31 помощников. Но в реальности, немало депутатов часть этой суммы также традиционно берут себе.

Затем плюсуем компенсацию расходов на проезд по территории Украины. Так, по итогам 2018 года депутаты получили «за проезд» 90 тыс. грн в год на одного нардепа или порядка 7500 грн в месяц. «Бесквартирные» или приезжие депутаты из регионов имеют право на выплаты за проживание в гостиничном номере в «Киев» или «Украине» (эти гостиничные комплексы находятся рядом с Радой). К слову, экс-спикер Андрей Парубий всю предыдущую каденцию ютился за государственный счёт в одном из таких небольших номеров в «Киеве». Или же претендовать на компенсацию за аренду жилья. В 2018 года сумма компенсации в месяц за жильё составляла в среднем почти 20 тыс. грн на одного депутата. Ну, и как же без суточных в зарубежных командировок. Нардепы прошлого созыва потратили на свои «вояжи» 38 млн 253 600 грн.

И это растраты на «рядовых» депутатов. Тогда как руководство Рады и парламентских комитетов получают намного больше.

Фото: Анна Стешенко

По итогам сентября и из открытых источников стало известно, что только должностной оклад (без других выплат), например, спикера Дмитрия Разумкова составил 50 500 грн, второго вице-спикера Елены Кондратюк – 49 800 грн. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия получил з.п. в размере 43 800 грн., Юрий Бойко и Вадим Рабинович – сопредседатели ОПЗЖ – 38 400 и 37 500 грн. соответственно. Юлия Тимошенко, глава «Батькивщины» – 37 200 грн., Артур Герасимов и Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» – 42 100 и 46 300 грн., Сергей Рахманин, председатель фракции «Голос» – 44 200 грн., а Тарас Батенко и Виктор Бондарь из депутатской группы «За будущее» – по 45 200 грн.

«Шахер-махер» ко второму чтению

Стоит обратить внимание на то, как скандальный закон о лишении депутатов выплат готовился в «турборежиме». Ещё 6 сентября законопроект зарегистрировали, уже 12 числа монобольшинство единогласно приняло Постановление о рассмотрении законопроекта по сокращённой процедуре и в первом чтении. И уже через месяц – в целом. Правда, за это время подготовки ко второму чтению в итоговом тексте документа появились принципиальные для оппозиции, мягко скажем, неожиданные новации.

Глава Комитета по вопросам регламента и член «Слуги народа» Сергей Кальченко сухо зачитал с трибуны суть «карательного» для депутатов закона:

«Начисления депутатам будут производиться лишь в том случае, если народный депутат голосовал не менее, чем в 70% голосований, нажав кнопку «за», «против» или «воздержался». Аналогично будет учитываться участие депутата в заседаниях комитета, в состав которого входит депутат. Если нардеп в течение календарного месяца и очередной сессии без уважительных причин не участвует в более чем 30% голосований на заседаниях Верховной Рады Украины или в более 50% заседаний своего комитета, ему за соответствующий месяц также не возмещают расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий».

Фото: Анна Стешенко

Также ко второму чтению, с его слов, было предложено «отказаться от рудимента, когда депутаты письменно регистрировались на стойках... Но на практике за них могли ставить подписи помощники. А сами депутаты потом даже не заходили в сессионный зал, получая выплаты», – продолжал он.

Как поведал источник LB.ua в Аппарате Рады, ранее вообще существовала порочная практика, когда нардепы приплачивали ежемесячно женщинам на стойках регистрации в кулуарах. «Чтобы те «подмахнули» подпись в листах регистрации каждое утро за прогульщика. Теперь же этому положат конец», – уверен собеседник, что, безусловно, позитивно.

Однако, как выяснилось во время рассмотрения законопроекта в зале, ко второму чтению появились новшества.

«В изначальной редакции была норма о лишении зарплаты из-за пропуска трети заседаний. Теперь же мы видим, что нас хотят лишить депутатских выплат для выполнения наших конституционных обязанностей не за пропуск заседаний, а за отказ голосовать! Это нарушение права депутата – не принимать участие в голосованиях, не легитимизировать те или иные решения. Но по логике монобольшинства, если ты не нажал кнопку в зале, ты не работаешь. Тебя не регистрируют, ты лишаешься выплат и компенсаций для работы в округах или с избирателями», – негодовал нардеп «Европейской солидарности» Руслан Князевич.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Это не помогло, и кардинально «модернизированная» поправка ко второму чтению была успешно поддержана «слугами».

Спикер Дмитрий Разумков прокомментировал новшество просто: «нашим избирателям важно знать позицию депутатов... Когда ты не голосуешь, то вообще не понятно, чем ты занимаешься. Выбираешь путевку в тёплые страны в этот момент, покупаешь новую машину или вообще занимаешься другими принятыми вещами». В зале на этих словах пробежал «смешок»: депутаты наверняка вспомнили недавний курьёз с членом ОПЗЖ Ильёй Кивой.

Депутат «Батькивщины» Сергей Власенко призывал лишать прогульщиков зарплаты пропорционально дням, которые он пропустил без уважительных причин. Но эта его правка не была поддержана залом.

Князевич в «заключительном аккорде» перед голосованием в целом просил оставить хотя бы старую парламентскую традицию письменной регистрации каждое утро. «Или вы боитесь ставить свои подписи на документах?» – не скрывал эмоции он. Но и эту правку оппозиции о письменной регистрации тоже успешно провалили.

Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» в итоге назвала закон «позорным, таким, когда депутатов сводят к математике».

Фото: facebook/Владимир Струмковский

«Работа депутата теперь будет оцениваться не тем, как он помогал избирателям на округе, какие законы писал, а сколько раз нажимал кнопку. Теперь депутатов превращают просто в кнопку. А ведь люди голосовали за настоящих слуг народа, а не кнопки!», – перешла на повышенные тонна экс-вице-спикер, что оппозиционные фракции сопровождали аплодисментами.

Сергей Власенко, тоже перейдя на крик, объявил, что закон противоречит Конституции: «Во всех парламентах мира есть практика, когда депутаты голосуют ногами. То есть, когда они просто выходят из зала в знак протеста того или иного решения... Вы же принуждаете депутатов и лишаете их прав!».

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Дмитрий Разумков в ответ на это парировал с улыбкой: «Знаете, похоже, многие годы в украинским парламенте как раз и преобладала практика, когда депутаты работали ногами, не приходя в Верховную Раду». «Слуги» поддержали спикера продолжительными овациями. Итог голосования: 265 голосов «за».

Кроме представителей «Слуги народа» также голосовали нардепы от «Голоса», 10 внефракционных и 6 депутатов из ОПЗЖ.

После принятия документа уже в кулуарах Рады глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позитивно оценил «наказание депутатов гривной». «Избиратели от этого точно не пострадают, они наоборот порадуются, что у депутатов заберут деньги», – уверен он.