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Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков

За отсутствие без уважительных причин будут лишать денег.

Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о наказании за прогулы для народных депутатов.

Его поддержали 265 депутатов.

В законопроекте говорится, что депутат, пропустивший без уважительных причин более 30% голосований на пленарных заседаниях или более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран, будет лишен права на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Сейчас это около 30 тысяч гривен.

Участие не менее чем в 70% голосований также будет основанием для начисления заработной платы, которая составляет от 35 до 43 тысяч гривен.

Присутствие депутата будут контролировать при помощи электронной системы голосования.

Напомним, что президент Владимир Зеленский раньше внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы, но это предполагает изменение Конституции и требует времени.

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